Detienen a cuatro hombres con orden de aprehensión en Apodaca

Los hombres fueron detenidos por diversos delitos y puestos a disposición judicial por faltas administrativas en operativos.

Elementos de la Guardia de Proximidad de Apodaca detuvieron en distintos hechos a cuatro hombres que contaban con órdenes de aprehensión vigentes por delitos relacionados con narcomenudeo, violencia familiar y delitos contra el medio ambiente.

Primeros arrestos durante faltas administrativas

El primer detenido fue identificado como José Ángel “N”, de 22 años de edad, quien era buscado por el delito de violencia familiar. Su detención se realizó en el cruce de la avenida Ignacio Villarreal y la calle Orquídea, en la colonia Los Pinceles, luego de incurrir en una falta administrativa por escandalizar en la vía pública.

En un segundo hecho, fue detenido Andrés Alejandro “N”, de 28 años, quien contaba con una orden de aprehensión por delitos contra el medio ambiente. La detención ocurrió en la calle Linaza número 306, en la colonia Mixcoac, tras participar junto con otras personas en un disturbio.

Durante el mismo evento, fue arrestado Andrés Omar “N”, de 42 años, quien tenía una orden de aprehensión por el delito equiparable a la violencia familiar.

Captura por narcomenudeo y traslado al penal

Asimismo, se informó la detención de Alán “N”, de 27 años, quien era requerido por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo de metanfetamina. El arresto se llevó a cabo en el cruce de las calles Libaneses y Mexicanos, en la colonia Roberto Espinoza, luego de incurrir en una falta administrativa junto con otro joven.

Los cuatro detenidos fueron trasladados al Centro de Reinserción Social número 1 Norte, ubicado en el municipio de Apodaca, donde quedaron a disposición de los jueces que emitieron las respectivas órdenes de aprehensión.