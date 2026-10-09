Detienen a cuatro hombres con mariguana en Monterrey

Oficiales de la policía municipal capturaron a los sospechosos en la colonia Sarabia tras sorprenderlos discutiendo en la vía.

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Cuatro hombres fueron detenidos por oficiales de la Policía de Monterrey, por presuntamente encontrarles 14 envoltorios con mariguana.

Identificados como Rafael “N.”, de 45 años; Oscar Eduardo “N.”, de 28; Sergio Guadalupe “N.”, de 30 y Santos “N.”, de 41 años, fueron capturados en el cruce de las calles Juan Méndez y Democracia, en la colonia Sarabia.

Los elementos de la corporación municipal realizaban un recorrido de vigilancia cuando observaron a los cuatro sujetos con actitud sospechosa y discutiendo entre ellos.

Tras tranquilizarlos, comenzaron a inspeccionarlos y les localizaron entre sus pertenencias un total de 14 envoltorios con hierba verde con las características de la mariguana.

Durante las indagatorias, las autoridades identificaron a Rafael “N”. y a Óscar Eduardo “N”. Como presuntos implicados en robos a diversos negocios del centro de la ciudad.

Uno de dichos atracos fue cometido el pasado 30 de septiembre en un establecimiento ubicado sobre la calle Tapia, de donde sustrajeron una bocina, tres mil pesos en efectivo, un equipo DVR del mismo valor y 20 mil pesos en ropa americana.

Los detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedaron a disposición de las autoridades competentes para definir su situación jurídica.