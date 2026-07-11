Detienen a cuatro hombres con dosis de droga en Monterrey

Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para determinar su situación jurídica.

Cuatro hombres fueron detenidos en distintos operativos realizados por elementos de la Policía de Monterrey, luego de que presuntamente les aseguraran un total de 111 dosis de diversas sustancias con características similares a la cocaína en piedra, cristal y marihuana.

La primera detención ocurrió en el cruce de Juan B. Ceballos y Xicoténcatl, en la colonia Garza Nieto, donde fue arrestado Dámaso Kalimba "N" de 31 años, luego de que los oficiales le encontraran 15 dosis de una sustancia con características de cocaína en piedra al inspeccionar una mochila tipo mariconera que portaba.

Más tarde, sobre las calles Arteaga y Félix U. Gómez, en el centro de Monterrey, fue detenido Josué Timoteo "N" de 29 años, quien presuntamente fumaba un cigarro con contenido sospechoso. Tras una revisión, los policías le aseguraron 42 envoltorios con una sustancia similar a la droga conocida como cristal.

El tercer caso se registró en el cruce de Manuel de la Peña y Miguel Nieto, también en la colonia Garza Nieto, donde los oficiales intervinieron al observar a dos hombres discutiendo en la vía pública. Durante la inspección, fueron detenidos Adán "N" de 31 años, y José del Carmen "N" de 52 años, a quienes presuntamente les localizaron cuatro bolsas con hierba verde con características de marihuana y 50 dosis de una sustancia similar al cristal.

Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para determinar su situación jurídica.