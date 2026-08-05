Detienen a cuatro hombres con dosis de cristal en domicilio

Los cuatro detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones correspondientes

Cuatro hombres fueron detenidos por elementos de la Policía de Monterrey luego de que presuntamente les encontraran 34 dosis de una sustancia con características del cristal, además de que fue asegurado un domicilio en el Centro de la ciudad, donde presuntamente había más droga en espera de que se autorice una orden de cateo.

La detención ocurrió en el cruce de Diego de Montemayor y José María Arteaga, cuando policías municipales observaron a cuatro hombres protagonizando una riña durante un recorrido de vigilancia.

Al percatarse de la presencia de los oficiales, los sujetos intentaron refugiarse en una vivienda, pero fueron interceptados.

Los detenidos fueron identificados como Jesús "N", de 45 años; Francisco "N", de 27; Hugo "N", de 18, y Brandon "N", de 25 años. Durante una inspección les aseguraron una mariconera que contenía 34 envoltorios con una sustancia sólida similar a la droga tipo cristal.

Tras la detención, los policías observaron desde el exterior del inmueble más envoltorios con características similares, por lo que procedieron a resguardar la vivienda y dieron aviso a las autoridades ministeriales para solicitar una orden de cateo.

Los cuatro detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones correspondientes.