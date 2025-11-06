Detienen a cuatro hombres con armas en Monterrey

El arresto ocurrió cuando los oficiales realizaban un operativo en la colonia La Condesa con el objetivo de detener actividades delictiva

Elementos de Fuerza Civil lograron la detención de cuatro presuntos generadores de violencia que portaban armas de fuego, durante un operativo de seguridad realizado al sur de Monterrey.

El arresto ocurrió cuando los oficiales realizaban un operativo en la colonia La Condesa con el objetivo de detener actividades delictivas.

Al circular por el cruce de las calles Juglar y Camino al Diente, los uniformados detectaron a un grupo de personas que se estarían peleando en vía pública.

Tras interceptarlos, los policías confirmaron que los sujetos portaban armas, por lo que fueron asegurados. Los detenidos fueron identificados como Esequías “N” y Juan “N” ambos de 21 años, Rosalino “N” de 28 y Wilfran “N” de 20.

Durante la revisión, se les decomisaron:

Dos armas cortas abastecidas con ocho balas.

Dos cargadores adicionales con 12 municiones.

Los cuatro hombres fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quienes determinarán su situación jurídica y su posible relación con otros delitos registrados en la zona.