Policías municipales aseguraron un arma corta, cartuchos y cerca de un kilogramo de cristal tras un reporte en Villas de San Juan.

La atención a un reporte ciudadano permitió a elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Juárez ubicar y detener a cuatro hombres que viajaban en un vehículo, en la colonia Villas de San Juan.

Los hechos se registraron en la avenida Paseo de San Juan, donde le marcaron el alto al conductor. Tras abordarlos, uno de los ocupantes arrojó debajo del asiento del copiloto un objeto que aparentaba ser un arma de fuego.

Aseguramiento de arma y droga en Villas de San Juan

Al realizar una inspección al automóvil, los oficiales localizaron un arma de fuego corta con un cargador abastecido con dos cartuchos, así como una bolsa con aproximadamente un kilogramo de cristal.

Los detenidos fueron identificados como Leonardo, de 35 años; Aldair, de 26; Ángel, de 23, y Juan, de 26 años. De acuerdo con información de inteligencia, los cuatro serían presuntos integrantes de un grupo delictivo independiente y posibles generadores de violencia en la zona.

Traslado a la FGR en Escobedo

Los hombres fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General de la República, en Escobedo, Nuevo León, donde quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación.