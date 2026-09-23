Detienen a cuatro en operativos simultáneos en Escobedo

Los individuos llevaban en sus pertenencias más de 80 envoltorios con droga tipo cristal y marihuana, así como dinero en efectivo

Dos hombres, una mujer y un menor de edad, considerados como generadores de violencia, fueron capturados en dos operativos estratégicos simultáneos realizados en el municipio de Escobedo por parte de Fuerza Civil.

Los hechos ocurrieron en las colonias Palmiras y Portal del Fraile. En la primera intervención, respectivamente, en el cruce de la Calle 19 y Eucalipto, lograron interceptar a Miguel “N", de 41 años, y a un adolescente de 17 años de edad.

Los individuos llevaban en sus pertenencias más de 80 envoltorios con cristal y marihuana, así como dinero en efectivo.

Más tarde, en Portal del Fraile, en el cruce de Fray Juan y Fray Servando, otra pareja con características sospechosas fue abordada por los uniformados, identificando a Jesús "N", de 34 años, y Judith "N", de 27 años, a quienes les encontraron más de 140 envoltorios con marihuana, cristal y cocaína.

Las autoridades policiales investigan al adolescente, al ser sospechoso de haber participado en un hecho violento que dejó como saldo a una persona lesionada por arma de fuego.

Además, los cuatro son considerados como generadores de violencia y colaboradores de un grupo delictivo.

Por lo anterior, el menor fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Justicia para Adolescentes, mientras que el resto fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.