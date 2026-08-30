Detienen a cuatro en Monterrey por viajar en camioneta robada

Cuatro personas fueron detenidas en el Barrio Antiguo tras ser ubicadas en una camioneta con reporte de robo mediante cámaras del C4

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Cuatro personas fueron detenidas por elementos de la Policía de Monterrey luego de ser localizadas a bordo de una camioneta que contaba con reporte de robo en Guadalupe.

La detención ocurrió alrededor de las 00:25 horas en el cruce de las calles Doctor Coss y Abasolo, en la zona del Barrio Antiguo, luego de que los agentes recibieran la alerta sobre el vehículo.

Los detenidos fueron identificados como Néstor Daniel “N”, de 39 años; Jesús Salvador “N”, de 42; Clarissa “N”, de 38, y Xiomara Esmeralda “N”, de 31 años.

Los oficiales realizaban labores de prevención y vigilancia cuando personal de la Central de Radio del C4 les informó sobre una Jeep Rubicon blanca, modelo 2021, con placas PK-35-69-B, que aparecía con reporte de robo.

Con apoyo del sistema de monitoreo, los policías dieron seguimiento a la camioneta hasta ubicarla en el Barrio Antiguo. Los agentes le marcaron el alto al conductor, quien posteriormente orilló el vehículo.

El robo fue reportado en Guadalupe

El conductor y sus tres acompañantes descendieron de la camioneta. En ese momento, los policías les informaron que el vehículo tenía un reporte de robo simple registrado el pasado 19 de agosto en la colonia 21 de Enero, en el municipio de Guadalupe.

Tras conocer la situación, los cuatro ocupantes fueron detenidos para que se determine su posible responsabilidad en los hechos.

Los cuatro detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedaron a disposición del Ministerio Público, autoridad que continuará con las investigaciones correspondientes.

La corporación señaló que el operativo forma parte de la estrategia Escudo de la administración municipal, implementada con el objetivo de fortalecer la seguridad y reducir la incidencia delictiva.