Detienen a cuatro en camioneta con reporte de robo en Monterrey

El vehículo fue sustraído el 19 de agosto en la colonia 21 de Enero antes de ser localizado en las inmediaciones del centro regio.

Cuatro personas fueron detenidas por elementos de la Policía de Monterrey luego de ser localizadas a bordo de una camioneta que contaba con reporte de robo en el municipio de Guadalupe.

La captura de Néstor Daniel “N”, de 39 años, Jesús Salvador “N”, de 42, Clarissa “N”, de 38, y Xiomara Esmeralda “N”, de 31 años, ocurrió durante la madrugada en el cruce de las calles Doctor Coss y Abasolo en Barrio Antiguo.

De acuerdo con el reporte policiaco, los elementos realizaban labores de vigilancia cuando recibieron una alerta del C4 sobre una Jeep Rubicon modelo 2021, en color blanco con placas PK-35-69-B, que contaba con reporte de robo.

Las cámaras de videovigilancia permitieron seguir el recorrido de la camioneta hasta que los policías lograron ubicarla y marcarle el alto en calles del Centro de Monterrey.

El conductor se detuvo y tanto él como sus tres acompañantes descendieron de la unidad.

Al revisar la información, los oficiales confirmaron que la camioneta había sido reportada como robada el pasado 19 de agosto, en la colonia 21 de Enero, en Guadalupe.

Los cuatro ocupantes fueron detenidos y trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedaron a disposición del Ministerio Público, autoridad que se encargará de determinar si tuvieron alguna responsabilidad en el robo de la unidad.