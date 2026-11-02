Detienen a cuatro durante operativos de Halloween en San Pedro

Elementos de seguridad arrestaron a cuatro masculinos por posesión de droga, uso de folios falsos y agresión en colonias de San Pedro.

Cuatro personas fueron detenidas por distintos delitos durante los operativos de seguridad implementados por la Policía de San Pedro con motivo de las celebraciones de Halloween en el municipio de San Pedro Garza García.

Las detenciones se realizaron en diferentes puntos de la localidad por hechos relacionados con delitos contra la salud, falsificación de documentos y violencia familiar.

En la colonia Del Valle, fue detenido Eliézer “N”, de 34 años, luego de que policías atendieran un reporte sobre un hombre que presuntamente intentaba ingresar a un domicilio. Al revisarlo, le encontraron varios envoltorios con hierba seca con características similares a la marihuana.

En otro hecho, en la colonia San Pedro 400, un adolescente de 17 años fue detenido luego de presentar documentos impresos con logotipos del Instituto Nacional Electoral (INE) que presuntamente eran falsos.

Además, en esa misma colonia, dos hombres identificados como Nazario “N”, de 65 años, y José “N”, de 24, fueron detenidos tras un reporte de violencia familiar, luego de que una mujer los señalara por presuntamente agredirla física y verbalmente.

Los cuatro detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público y de las autoridades correspondientes, quienes determinarán su situación jurídica.