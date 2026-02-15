Detienen a cuatro delincuentes con arma y droga en Apodaca

Los delincuentes habían contratado al taxista de aplicación en el municipio de Escobedo y al llegar a esa avenida lo despojaron del automóvil tipo Aveo.

Con una pistola, droga y un fusil recortado, cuatro delincuentes que operaba en Apodaca fueron detenidos por la policía.

Los inculpados presuntamente son los responsables de asaltos a taxistas, uno de los casos sucedió en la avenida República Mexicana en San Nicolás.

Los delincuentes habían contratado al taxista de aplicación en el municipio de Escobedo y al llegar a esa avenida lo despojaron del automóvil tipo Aveo.

Los cuatro fueron detenidos durante dos operativos simultáneos implementados por policías de Apodaca en la colonia La Enramada.

Las detenciones de Homero Azael, de 28 años; Christopher Gael, de 17; Alejandro, de 49 y Julio César, de 46, se realizaron en los cruces de Abedul y Fresnos.

Así mismo, en el cruce de Bocanegra y Cedro, en el mismo sector, la policía copó al resto de la banda de presuntos distribuidores de droga y asaltantes

En su poder traían más de 20 dosis de cristal y marihuana listas para ser comercializadas.

Los cuatro detenidos son investigados por el asalto al taxista y otros robos con violencia.

La policía de Apodaca recuperó el automóvil utilizado como taxi de plataforma y los cuatro sujetos fueron internados en las celdas de esa corporación.