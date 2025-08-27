Detienen a cuatro con órdenes de aprehensión en Apodaca

La Policía de Apodaca detuvo a dos hombres y dos mujeres que contaban con órdenes de aprehensión, en hechos distintos.
Edson Uriel, de 25 años, fue arrestado tras lanzar piedras y gritar insultos a un costado de la carretera a Salinas Victoria, cerca de la 7ª zona militar. Inicialmente detenido por una falta administrativa, se descubrió que tenía una orden por homicidio calificado.
Ángel Guadalupe, de 26 años, fue detenido en la colonia Pueblo Nuevo tras intentar huir al ver una patrulla. Mostró actitud agresiva y fue arrestado por resistencia, pero también tenía orden de aprehensión por robo calificado.
Cecilia Nataly, de 33 años, fue detenida en la colonia Nuevo Mezquital mientras viajaba en una motocicleta. Se le acusaba de delitos contra la salud por presunto narcomenudeo de metanfetamina.
Rosa Nancy, de 35 años, fue interceptada en la colonia Los Amarantos cuando corría en actitud sospechosa. Contaba con orden de aprehensión por violencia familiar, por presuntamente agredir a su hijo.
Los cuatro fueron internados en el Centro de Reinserción social número 1 Norte en Apodaca.