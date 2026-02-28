Detienen a cuatro con más de 280 dosis de droga en Juárez

Elementos de Fuerza Civil detuvo a cuatro hombres en la colonia Loma Real, en su cruce con Las Lomas, en el municipio de Juárez, tras un operativo derivado de labores de inteligencia y un reporte ciudadano anónimo. A los sospechosos se les aseguraron 285 dosis de droga, además de básculas digitales y dinero en efectivo.
La acción fue realizada por elementos de la División de Inteligencia e Investigación, quienes daban seguimiento a información previa sobre presunta venta de narcóticos en la zona.
Al percatarse de la presencia policial, algunos intentaron huir; sin embargo, cuatro personas fueron aseguradas en el sitio.
¿Quiénes son los detenidos?
Los detenidos se identificaron como:
- Raúl N., de 41 años
- Elías N., de 29 años
- Guillermo N., de 21 años
- Carlos N., de 18 años
¿Qué aseguraron las autoridades?
Durante la revisión, los elementos policiales incautaron:
- 115 dosis de marihuana
- 64 dosis de cocaína en piedra
- 106 dosis de cristal
- 4 básculas digitales
- Dinero en efectivo
En total, fueron aseguradas 285 dosis de distintas sustancias ilícitas.
¿Cuál es la situación legal de los implicados?
Los cuatro hombres fueron puestos a disposición del Ministerio Público por su probable responsabilidad en delitos contra la salud. La autoridad correspondiente determinará su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.