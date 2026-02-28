Detienen a cuatro con más de 280 dosis de droga en Juárez

Los cuatro hombres fueron puestos a disposición del Ministerio Público por su probable responsabilidad en delitos contra la salud

Elementos de Fuerza Civil detuvo a cuatro hombres en la colonia Loma Real, en su cruce con Las Lomas, en el municipio de Juárez, tras un operativo derivado de labores de inteligencia y un reporte ciudadano anónimo. A los sospechosos se les aseguraron 285 dosis de droga, además de básculas digitales y dinero en efectivo.

La acción fue realizada por elementos de la División de Inteligencia e Investigación, quienes daban seguimiento a información previa sobre presunta venta de narcóticos en la zona.

Al percatarse de la presencia policial, algunos intentaron huir; sin embargo, cuatro personas fueron aseguradas en el sitio.

¿Quiénes son los detenidos?

Los detenidos se identificaron como:

Raúl N. , de 41 años

, de 41 años Elías N. , de 29 años

, de 29 años Guillermo N. , de 21 años

, de 21 años Carlos N., de 18 años

¿Qué aseguraron las autoridades?

Durante la revisión, los elementos policiales incautaron:

115 dosis de marihuana

64 dosis de cocaína en piedra

106 dosis de cristal

4 básculas digitales

Dinero en efectivo

En total, fueron aseguradas 285 dosis de distintas sustancias ilícitas.

¿Cuál es la situación legal de los implicados?

Los cuatro hombres fueron puestos a disposición del Ministerio Público por su probable responsabilidad en delitos contra la salud. La autoridad correspondiente determinará su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.