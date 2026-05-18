Detienen a cuatro con droga y radios en Monterrey

Cuatro personas fueron detenidas en el centro de Monterrey tras hallarles mariguana, radiofrecuencias y básculas digitales

Tres hombres y una mujer fueron detenidos por oficiales de la Policía de Monterrey, al presuntamente encontrarles 20 bolsas con mariguana y siete radiofrecuencias, luego de estar discutiendo en la vía pública, en el centro de la ciudad.

Los hechos se registraron en Florencio Antillón y Héroes del 47, donde fueron capturados Suriel C., de 30 años; Mike R., de 48; Julián Marcelo P., de 24 años y Daniela Alejandra O., de 28 años.

Los elementos realizaban un recorrido de vigilancia por la zona de los Condominios Constitución, cuando visualizan a varias personas discutiendo y queriendo golpearse, deteniendo su paso y pidiéndoles se tranquilicen.

Posteriormente proceden a revisarlos, encontrándoles entre sus pertenencias 20 envoltorios con mariguana, once cigarrillos con el mismo contenido, siete radiofrecuencias, dos básculas digitales y tres teléfonos celulares.

Los detenidos quedaron a disposición de las autoridades competentes.