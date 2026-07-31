Detienen a cuatro con droga; investigan a dos por secuestro

Durante la inspección, los oficiales les aseguraron 18 envoltorios con una sustancia con características del cristal, teléfonos celulares y $4,000 pesos

Cuatro personas fueron detenidas por elementos de la Policía de Monterrey tras ser sorprendidas en posesión de presunta droga y, además, dos de los capturados son investigados por su probable participación en el secuestro de un hombre, quien fue localizado amarrado y "emplayado" a un poste en el centro de la ciudad.

La detención ocurrió en el cruce de Ruiz Cortines y Soto la Marina, en la colonia Mitras Norte, luego de que el sistema de videovigilancia C4 detectó una camioneta Nissan Rogue gris, con placas de Tamaulipas, presuntamente utilizada en hechos delictivos.

Los detenidos fueron identificados como Milton "N", de 21 años; Jesús "N", de 50; Sandra "N", de 43; y Blanca "N", de 47 años.

Durante la inspección, los oficiales les aseguraron 18 envoltorios con una sustancia con características del cristal, teléfonos celulares y cuatro mil pesos en efectivo.

De acuerdo con las investigaciones, Milton "N" y Jesús "N" presuntamente participaron en la privación ilegal de la libertad de un hombre ocurrida el pasado viernes, a quien habrían amarrado y envuelto con plástico adherente para después sujetarlo a un poste en el cruce de Isaac Garza y Mariano Jiménez, donde también le dejaron una cartulina con un mensaje antes de huir en la camioneta ahora asegurada.

Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para determinar su posible participación en este y otros hechos delictivos.