Detienen a cuatro adultos y un menor con droga en Monterrey

Un grupo de personas estaba peleando, las autoridades al intervenir, observaron comportamientos sospechosos y revisaron sus pertenencias

Un operativo del Grupo de Coordinación Metropolitana realizado la mañana de este martes en la colonia Constituyentes del 57, en Monterrey, culminó con la detención de cuatro adultos y un adolescente, quienes portaban más de 200 dosis de distintos estupefacientes.

De acuerdo con la información de las autoridades, los hechos ocurrieron en el cruce de Leopoldo González Sáenz y Manuel P. del Llano, donde agentes ministeriales de la Fiscalía General de Justicia del Estado, en coordinación con elementos de Fuerza Civil, detectaron a un grupo de personas involucradas en una riña callejera. Al intervenir para disuadir el pleito, los oficiales observaron comportamientos sospechosos y procedieron a revisar sus pertenencias.

En la inspección encontraron 138 dosis de una sustancia sólida con características similares al cristal, además de 100 envoltorios con hierba verde y seca con apariencia de marihuana, así como otros indicios relacionados con la posible venta de droga.

Las personas fueron identificadas como Luis “N”, de 25 años; Juan “N”, de 58; Mayra “N”, de 23; Cindy “N”, de 48, además de un adolescente de 15 años. Según las primeras indagatorias, el grupo habría estado reunido en la vía pública cuando ocurrió la supuesta riña.

Tras el hallazgo, los cuatro adultos quedaron detenidos y fueron trasladados ante el Ministerio Público para determinar su situación jurídica conforme a los procedimientos legales. El menor de edad fue canalizado a las instancias correspondientes para establecer su grado de participación y recibir la atención institucional que marca la ley.