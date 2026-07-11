Detienen a cuarto implicado en robo al Banco del Bienestar

El último detenido de este atraco, fue identificado como Ignacio 'N', de 57 años, y tiene parentesco por afinidad con la presunta autora intelectual

Detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones detuvieron a un cuarto participante en el robo a una sucursal del Banco del Bienestar, de donde presuntos familiares de la gerente y en complicidad con ella sustrajeron 5 millones de pesos, y con parte del botín se compraron al menos seis carros.

El último detenido de este atraco, ocurrido el 22 de junio,fue identificado como Ignacio "N", de 57 años de edad, y tiene parentesco por afinidad con la presunta autora intelectual.

En calles de Apodaca se le ejecutó la orden de aprehensión.

El ahora detenido ingresó al banco en compañía de Armando "N" amagando a una empleada identificada como Delia "N" (ambos ya detenidos), y se llevó el dinero.

Por eso, se ejerció acción penal logrando la vinculación a proceso de Armando "N" y de Alexis "N", y se vinculó a Delia "N", empleada del Banco, por delitos de "Operaciones con recursos de procedencia ilícita" y "Contra la Salud".

El vicefiscal de Justicia, Luis Enrique Orozco, informó que ya van cinco detenidos, por el robo de un millón 851 mil pesos, y se les aseguraron seis vehículos adquiridos con el producto de robo.

La investigación de este caso sigue.

"Ya estaba identificado junto con el resto de los partícipes, contra él se había dictado una orden de aprehensión, el día de ayer se materializó, se está llevando a cabo la audiencia inicial para imputarle el resto de cargos que se les imputó a las personas ya vinculadas. Hay un parentesco por afinidad", detalló.