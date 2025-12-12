Detienen a conductor y generan fuerte movilización policiaca

Según reportes, el vehículo contaba con una notificación que señalaba que en el interior de la camioneta pudiera existir un arma de fuego

Una intensa movilización policiaca se registró la tarde de este jueves en el centro de Monterrey, luego de qué autoridades detuvieron a un hombre que viajaba a bordo de una camioneta con presunto reporte por portar un arma de fuego.



Los hechos ocurrieron en el cruce de Francisco I. Madero y Pino Suárez, en circulación poniente a oriente, donde se concentraron elementos de la Policía de Monterrey y del grupo de Operaciones Especiales, quienes desplegaron un operativo en el que participaron al menos siete unidades.



De acuerdo con los primeros reportes, la camioneta color rojo contaba con un aviso que señalaba que en su interior podría haber un arma de fuego. Ante ello, los oficiales cerraron dos carriles de la avenida Madero para asegurar la zona mientras realizaban la inspección correspondiente.



En el lugar, los policías hicieron descender al conductor, un hombre de entre 25 y 35 años de edad, quien viajaba acompañado de una niña menor de edad.



El hombre fue trasladado en una unidad de Operaciones Especiales para continuar con las investigaciones y determinar si existe responsabilidad por la supuesta portación del arma.