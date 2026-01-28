Detienen a conductor tras persecución con disparos en Guadalupe

En el punto donde fue detenido el conductor, los uniformados realizaron una revisión del vehículo, localizando en su interior al menos 80 dosis de droga

Una persecución policiaca registrada en el municipio de Guadalupe derivó en la detención del conductor de una camioneta y el aseguramiento de al menos 80 dosis de presunta droga, en un hecho que generó alarma entre automovilistas y vecinos del sector.

Los hechos se registraron sobre la avenida Plutarco Elías Calles, en su cruce con la avenida Azteca, donde elementos municipales lograron interceptar una camioneta Kia Sportage, color plata, tras seguirla por varias cuadras.

De manera preliminar, trascendió que durante la persecución se habría registrado un intercambio de disparos; sin embargo, hasta el momento no se reportan personas lesionadas por estos hechos. La versión no ha sido confirmada oficialmente.

En el punto donde fue detenido el conductor, los uniformados realizaron una revisión del vehículo, localizando en su interior al menos 80 dosis de presunta droga, las cuales fueron aseguradas como parte de las investigaciones iniciales.

La zona permaneció bajo resguardo mientras se llevaban a cabo las diligencias correspondientes. El hombre detenido, así como la droga y la camioneta asegurada, fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que será la encargada de integrar la carpeta de investigación y definir su situación legal, conforme al principio de presunción de inocencia.