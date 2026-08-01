Detienen a conductor por circular con placas de auto robado

Policías de Guadalupe ubicaron el automóvil en el cruce de las avenidas Israel Cavazos y Eloy Cavazos, en la colonia Rincón de Guadalupe

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Las cámaras del C4 de Guadalupe detectaron un vehículo que circulaba con placas de un auto robado, desplegando un operativo que culminó con la detención del conductor y el aseguramiento de la unidad.

Policías de Guadalupe ubicaron el automóvil sobre el cruce de las avenidas Israel Cavazos y Eloy Cavazos, en la colonia Rincón de Guadalupe, donde le marcaron el alto para realizar una inspección.

Al verificar la información en Plataforma, los oficiales confirmaron que las placas colocadas en el vehículo correspondían a una camioneta Honda, la cual fue robada el 13 de marzo, en la colonia Conzalitos, en Monterrey.

Asimismo, la revisión del número de serie reveló inconsistencias con los registros vehiculares, por lo que el automóvil fue asegurado.

El detenido fue identificado como Amador, de 73 años, quien quedó a disposición del Ministerio Público por el delito de falsificación y uso de documentos en general.