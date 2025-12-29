Detienen a conductor por chocar intencionalmente en Monterrey

Autoridades lograron su captura en calles de la colonia Emiliano Zapata, para que el presunto responsable se hiciera de la reparación de los daños

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey informó que ya fue detenido el presunto responsable de un choque intencional, luego de que circulara un video en redes sociales donde se observa a un conductor impactando deliberadamente a otro vehículo.

De acuerdo con la autoridad municipal, los hechos ocurrieron el pasado 15 de noviembre en el cruce de avenida Ruiz Cortines y calle San José, donde se atendió un incidente de tránsito con huida del conductor, levantándose el reporte correspondiente a la parte afectada.

Tras el análisis de la información recabada y con apoyo del C4, se emitió un alertamiento sobre la camioneta involucrada, con el fin de localizar al propietario y que respondiera por los daños ocasionados.

Fue el 23 de noviembre cuando elementos de seguridad lograron ubicar y detener al presunto responsable, quien circulaba a bordo de una camioneta Chevrolet Silverado, con placas SSK 838 B, en la colonia Emiliano Zapata. En ese momento se procedió con la detención conforme a la ley.

La dependencia señaló que, una vez que se finiquitaron los daños y se cumplió con la papelería correspondiente ante la autoridad municipal, el 26 de noviembre se llevó a cabo la liberación del vehículo involucrado.