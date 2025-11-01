Detienen a conductor implicado en atropello en San Nicolás

El ahora detenido conducía un vehículo de la marca Jeep color rojo y atropelló a una mujer en la calle Gres de la colonia Parque La Talaverna.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones cumplimentaron una orden de aprehensión contra un hombre acusado de atropellar a una mujer en San Nicolás.

Diego "N", de 35 años de edad, fue detenido en la vía pública en la colonia FOVISSSTE La Talaverna en Guadalupe y acusado de lesiones a título de culpa grave.

Los hechos se registraron el 23 de septiembre del año en curso, cuando el ahora detenido conducía un vehículo de la marca Jeep color rojo y atropelló a una mujer en la avenida Calzada Unión, en su cruce con la calle Gres, en la colonia Parque La Talaverna.

La mujer resultó con lesiones graves, mientras el presunto responsable se dio a la fuga.

El detenido fue internado en un Centro de Readaptación Social a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León.