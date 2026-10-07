Detienen a conductor en San Pedro por circular en vehículo robado

La detención ocurrió durante labores de vigilancia sobre la avenida José Mariano Jiménez, en su cruce con Lázaro Garza Ayala, en el Casco Urbano

Un hombre fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro Garza García luego de ser sorprendido a bordo de un vehículo que contaba con reporte de robo en el Estado de México.

Policías detectan camioneta durante vigilancia en el Casco Urbano

La detención ocurrió durante labores de vigilancia sobre la avenida José Mariano Jiménez, en su cruce con Lázaro Garza Ayala, en el Casco Urbano, donde los policías observaron una camioneta que circulaba de manera imprudente.

Los oficiales se aproximaron para verificar la situación y solicitaron al conductor su documentación. Al consultar los datos de la unidad ante la central de radio, se confirmó que se trataba de una Chrysler Jeep modelo 2013 con reporte de robo vigente.

Conductor queda a disposición del Ministerio Público

El conductor fue identificado como Luis “N”, de 46 años, quien quedó detenido por su probable participación en el delito de equiparable a robo de vehículo.

Posteriormente, fue trasladado a las instalaciones del C2 de San Pedro para ser puesto a disposición del Ministerio Público.

La camioneta quedó asegurada y bajo resguardo de las autoridades para continuar con las investigaciones y el procedimiento correspondiente. Será el Ministerio Público quien determine la situación jurídica del detenido.