Detienen a conductor de taxi tras asalto a tienda en Guadalupe

Uno de los delincuentes ingresó armado al negocio mientras su cómplice bloqueaba la salida de clientes; autoridades capturaron al presunto conductor del taxi

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El robo quedó grabado en video: dos hombres llegaron a bordo de un taxi hasta una tienda de abarrotes en Guadalupe y, en cuestión de segundos, sometieron a clientes y empleados para apoderarse de objetos de valor.

En las imágenes se observa cómo uno de los asaltantes, quien porta una gorra y cubre parcialmente su rostro con un pañuelo blanco, desciende del taxi y saca un arma antes de ingresar al establecimiento.

Al entrar, algunas personas que se encontraban dentro intentan salir, pero otro de los sujetos permanece en el exterior y les impide abandonar el negocio.

Mientras su cómplice mantiene el control de la entrada, el hombre del pañuelo avanza hasta el área de cajas, donde se encuentra el encargado y aparentemente toma una bolsa antes de salir nuevamente del establecimiento.

Los dos hombres regresan al taxi Nissan Versa en el que llegaron y escapan del lugar.

Sin embargo, las investigaciones de la Unidad de Investigación Criminal lograron identificar el vehículo y establecer una línea de investigación sobre la presunta participación del conductor.

Se trata de Juan Carlos, de 26 años, quien fue ubicado cuando circulaba por la avenida Zertuche y Mata Moreno, en la colonia Zertuche.

Los agentes le marcaron el alto al taxi y, durante una inspección preventiva, localizaron 15 dosis de marihuana, 20 dosis de cristal, una réplica de arma de fuego y un radiofrecuencia.

El hombre quedó a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar su probable participación como conductor de la unidad utilizada en este y otros robos con violencia a negocios.