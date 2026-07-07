Detienen a conductor con placas presuntamente falsas en San Pedro

Fue durante una inspección, que los oficiales detectaron que la placa delantera del automóvil, un Nissan V-Drive color blanco

Elementos de la Policía de San Pedro detuvieron a un hombre que circulaba a bordo de un vehículo con placas presuntamente apócrifas.

Detectan irregularidades durante una inspección

Fue durante una inspección, que los oficiales detectaron que la placa delantera del automóvil, un Nissan V-Drive color blanco, estaba impresa en papel y presentaba varios días de uso, por lo que procedieron al aseguramiento de la unidad.

El detenido fue identificado como Luis “N”, de 44 años, quien no pudo acreditar de manera oficial la propiedad del vehículo y manifestó desempeñarse como conductor de una plataforma de transporte.

Quedó a disposición de la autoridad competente

El conductor fue trasladado a las instalaciones del C2 Municipal, donde quedó a disposición de la autoridad competente para continuar con las investigaciones correspondientes y determinar su situación jurídica.