Detienen a conductor armado con licencia falsa en Santiago

Los policías aseguraron una pistola calibre .380, un cargador abastecido con 18 cartuchos, el vehículo y el documento presuntamente falso

Un hombre fue detenido por elementos de seguridad de Santiago luego de ignorar un abanderamiento vial sobre la Carretera Nacional, donde además le aseguraron un arma de fuego y una presunta licencia falsa.

Conductor ignoró dispositivo vial en Los Cavazos

Los hechos ocurrieron sobre el kilómetro 252 de la Carretera Nacional, a la altura de la comunidad de Los Cavazos, cuando Fermín "N", de 43 años y con domicilio en Saltillo, Coahuila, circulaba a exceso de velocidad con dirección al sur y no disminuyó la marcha al llegar al dispositivo vial, incluso impactó uno de los conos preventivos instalados por la autoridad.

Al marcarle el alto e inspeccionar el vehículo, un Nissan Tiida con placas del estado de Nuevo León, los oficiales observaron un arma corta colocada a la vista sobre el asiento del copiloto.

El conductor presentó una licencia Particular Individual de Portación de Arma de Fuego que aseguró había sido expedida por la SEDENA; sin embargo, tras verificar el folio, se confirmó que dicho documento no existía en la base de datos ni estaba registrado a nombre del detenido.

Ante esta situación, los policías aseguraron una pistola calibre .380, un cargador abastecido con 18 cartuchos, el vehículo y el documento presuntamente falso.

Detenido queda a disposición de la FGR

Tanto el detenido como los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, que continuará con las investigaciones por la probable comisión de los delitos de portación ilegal de arma de fuego y uso de documentos falsos.