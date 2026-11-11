Detienen a colombiano con marihuana; es investigado por robo

El detenido, identificado como Luis Camilo “N”, de 25 años, fue interceptado alrededor de las 15:30 horas en el cruce de Colón y Luis Mora

Un hombre de origen colombiano fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey tras encontrarle una bolsa con presunta mariguana.

Además, es investigado por su posible participación en el robo de un celular a una empleada de un negocio del centro de la ciudad.

El detenido, identificado como Luis Camilo “N”, de 25 años, fue interceptado alrededor de las 15:30 horas en el cruce de Colón y Luis Mora, en la colonia Treviño.

De acuerdo con las autoridades, el joven fue detectado por cámaras del C4 cuando circulaba a exceso de velocidad a bordo de una motocicleta Honda roja.

Al marcarle el alto, intentó escapar, pero fue alcanzado por los oficiales.

Durante una revisión, los policías le encontraron una bolsa con hierba verde con características de la mariguana.

Además, las autoridades señalaron que sus características físicas coinciden con las de un hombre que habría participado en un robo el pasado 4 de noviembre, en un negocio en el centro donde fue robado el celular de la encargada.

El joven fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey y quedó a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones.