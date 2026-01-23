Detienen a ciudadano de Texas con arma de fuego en Monterrey

Un hombre originario de Texas fue detenido por la presunta portación de un arma de fuego, con dos cargadores y 29 cartuchos hábiles

Un hombre originario de Texas fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey por la presunta portación de un arma de fuego, con dos cargadores y 29 cartuchos hábiles, así como 12 envoltorios de hierba verde con las características de la mariguana.

La detención de Irving Jesús S., de 36 años de edad, se registró a las 21:05 horas en Colón y Amado Nervo.

Elementos de la Policía de Monterrey realizaban un recorrido de prevención y vigilancia, cuando observaron que un masculino alteraba el orden y gritaba palabras malsonantes a los peatones que por ahí pasaban, además de que se le apreciaba una pistola a la altura de la cintura, entre su ropa.

Al observar a los elementos policiacos, el presunto intentó correr, pero de inmediato fue detenido.

Al ser revisado, se percataron que tenía un arma de fuego Glock calibre .9 milímetros, con dos cargadores que traían 29 cartuchos hábiles, además en una mochila denominada “mariconera”, donde le localizaron 12 bolsas transparentes, que contenían hierba verde con las características de la mariguana.

Cabe señalar que el presunto ha sido detenido en dos ocasiones, una el pasado 22 de mayo en la colonia Sarabia, donde le encontraron mariguana, cocaína y droga tipo cristal.

La otra detención fue el 16 de julio, en la colonia Estrella, cuando le localizaron en su poder cartuchos hábiles, droga e incluso se informó que tenía equipo táctico policial.

El hombre fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes.