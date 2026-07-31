Detienen a cinco tras balacera en Sierra Ventana, en Monterrey

Fuerza Civil y la AEI capturaron a cinco personas por presuntamente realizar disparos con arma de fuego en la colonia Sierra Ventana, en Monterrey

Cinco personas fueron detenidas por elementos de Fuerza Civil y de la Agencia Estatal de Investigaciones, luego de que presuntamente realizaran detonaciones de arma de fuego en calles de la colonia Sierra Ventana, en Monterrey.

La intervención ocurrió tras una denuncia ciudadana que alertó sobre disparos en el cruce de las calles Palmas y Rubén Jaramillo.

Al arribar al sitio, los oficiales localizaron a un grupo de personas reunidas en la vía pública, quienes presuntamente mostraron una actitud evasiva al percatarse de la presencia policial.

Tras una inspección, las autoridades aseguraron un revólver abastecido, municiones adicionales, dos casquillos percutidos, 141 dosis de narcóticos con características del cristal y la cocaína en piedra, cinco básculas grameras, dinero en efectivo y diversos teléfonos celulares.

Los detenidos fueron identificados como Yvens "N", de 18 años; Santos "N", de 20; Rolando "N", de 20; Wendy "N", de 25, y Juliana "N", de 59 años.

Los cinco fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para determinar su posible participación en otros hechos delictivos.