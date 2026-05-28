Detienen a cinco presuntos generadores de violencia en Monterrey

Los detenidos fueron identificados como Fernando “N”, de 43 años; Laura “N”, de 41; Brayan “N”, de 24; así como dos adolescentes de 16 años de edad

Tres adultos y dos menores de edad fueron detenidos durante un operativo de seguridad realizado en el municipio de Monterrey, entre ellos un adolescente señalado como presunto implicado en un homicidio.

Las detenciones se llevaron a cabo la tarde de este miércoles en la colonia Fomerrey 116, como parte de un despliegue coordinado encabezado por la Fuerza Civil de Nuevo León, a través de su División de Inteligencia e Investigación, en conjunto con la Agencia Estatal de Investigaciones.

De acuerdo con información oficial, las autoridades ya tenían identificada y georreferenciada a una célula delictiva que operaba en el sector, por lo que implementaron un dispositivo estratégico de búsqueda y vigilancia.

Autoridades detectaron a presunta célula delictiva

Durante el operativo, los elementos detectaron a cuatro hombres y una mujer en el cruce de las calles Ravenala y Alboquerón.

Al notar que uno de los sujetos coincidía con las características de una persona previamente investigada, procedieron a interceptarlos mediante tácticas de seguridad.

Los detenidos fueron identificados como Fernando “N”, de 43 años; Laura “N”, de 41; Brayan “N”, de 24; así como dos adolescentes de 16 años de edad.

Aseguran arma, droga y celulares durante revisión

Tras una revisión precautoria, a los implicados se les aseguraron una arma corta abastecida, más de 150 envoltorios con presunta droga, dinero en efectivo y varios teléfonos celulares.

Las autoridades presumen que los cinco detenidos formarían parte de un grupo delictivo dedicado a actividades generadoras de violencia en la zona.

Además, uno de los menores es investigado por su probable participación en un homicidio.

Los adultos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para definir su situación jurídica, mientras que los adolescentes fueron canalizados a las instancias especializadas en justicia para menores.