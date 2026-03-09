Detienen a cinco presuntos generadores de violencia en Juárez

La primera detención ocurrió en la colonia Arboledas de San Roque, donde fue capturado Julio “N”, de 18 años, a quien le aseguraron 50 bolsas con marihuana

Cinco presuntos generadores de violencia fueron detenidos tras dos operativos de Fuerza Civil en coordinación con corporaciones federales y estatales en el municipio de Juárez.

La primera detención ocurrió en la colonia Arboledas de San Roque, donde fue capturado Julio “N”, de 18 años, a quien le aseguraron 50 bolsas con presunta marihuana, 30 con una sustancia similar al cristal, 25 con aparente cocaína en piedra, además de dinero en efectivo, herramientas de pesaje y dispositivos de comunicación.

Posteriormente, en la colonia Valle de Santa Isabel, autoridades interceptaron a los ocupantes de una camioneta Ford Escape y detuvieron a Carlos “N”, de 20 años, Luis “N”, de 19, Patricia “N”, de 43 y Julieta “N”, de 44 años, a quienes les encontraron 34 bolsas con presunta marihuana, 31 envoltorios con aparente cocaína en piedra, dinero en efectivo y herramientas de pesaje.

Las autoridades informaron que Carlos “N” cuenta con una orden de aprehensión vigente por feminicidio en grado de tentativa y que los detenidos presuntamente estarían vinculados con un grupo criminal.

Los cinco fueron puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.