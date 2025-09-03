Detienen a cinco personas tras cateo a vivienda en García

Por: Marcial Pasarón 02 Septiembre 2025, 10:08 Compartir

Las autoridades realizan el cateo de tres inmuebles en torno al homicidio de una mujer identificada como Valentina, ocurrido hace dos meses en esta zona.

Durante un fuerte despliegue, agentes del grupo de homicidios de la Policía Ministerial capturaron a cinco sospechosos del crimen de una joven en García. Apoyados por elementos de Fuerza Civil y el Ejército, los detectives llegaron hasta la calle Paseo de Icamole, en la colonia Paseo de Capellanía. En un rápido operativo, los efectivos capturaron a cinco sospechosos en torno al asesinato de una joven identificada como Valentina. El crimen, según las investigaciones fue cometido a finales del mes de junio en este mismo sector. La casa donde se encontraban los sospechosos fue acordonada por las autoridades. Lo anterior luego de que personal de Servicios Periciales iniciaron con la búsqueda de evidencias en el interior de la vivienda.