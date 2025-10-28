Detienen a cinco hombres con órdenes de aprehensión en Apodaca

Durante sus recorridos de vigilancia y prevención, los oficiales detectaron a los sospechosos en distintos puntos de Apodaca.

Elementos de la Guardia de Proximidad de Apodaca lograron la detención de cinco hombres que contaban con órdenes de aprehensión por diferentes delitos, entre ellos homicidio calificado y narcomenudeo. Durante sus recorridos de vigilancia y prevención, los oficiales detectaron a los sospechosos en distintos puntos del municipio.

Los detenidos fueron identificados como Juan N., de 43 años; Abraham N., de 33; Rodman N., de 29; Heriberto N., de 28; y Luis N., de 19 años. Todos fueron puestos a disposición de la autoridad competente.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Municipal, estas acciones se suman a las 82 órdenes de aprehensión detectadas en lo que va del año, como resultado del trabajo de la Unidad de Análisis e Inteligencia.

Entre los casos más relevantes se encuentra el de Juan N., detenido el 19 de octubre tras una persecución en la colonia Paseo de Las Flores. El hombre era buscado por el delito de homicidio calificado con brutalidad, girado en Saltillo, Coahuila, por el asesinato de un taxista el pasado 12 de octubre.

Asimismo, Abraham N. fue aprehendido en la colonia Moisés Sáenz luego de amenazar a los oficiales, descubriéndose que tenía una orden vigente por narcomenudeo. En el mismo sector, Rodman y Heriberto N. fueron arrestados tras protagonizar una riña y se les detectaron órdenes por el mismo delito.

Por último, Luis N., de 19 años, fue detenido en Paseo de las Fuentes por conducir una motocicleta en exceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol; también tenía orden de aprehensión por narcomenudeo.