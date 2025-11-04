Detienen a cinco con órdenes de aprehensión en Apodaca

Con estas detenciones, la corporación suma 87 mandatos judiciales cumplimentados en lo que va del año, reforzando las acciones de vigilancia y proximidad.

Elementos de la Guardia de Proximidad de Apodaca detuvieron en distintas acciones a cinco hombres que contaban con órdenes de aprehensión vigentes por diversos delitos, informó la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad del municipio.

Con estas detenciones, la corporación suma 87 mandatos judiciales cumplimentados en lo que va del año, reforzando las acciones de vigilancia y proximidad en las colonias del municipio.

En uno de los casos, los oficiales arrestaron a Aristeo “N” de 32 años, en la colonia La Noria Norte, luego de que fuera reportado por vecinos por agredir a su tía con una navaja.

Otro de los arrestados fue Pablo “N” de 37 años, detenido en la calle Heliotropo y avenida Las Palmas, en la colonia Valle de las Palmas, por una falta administrativa.

Durante el procedimiento, el sujeto se resistió y agredió a los oficiales; al revisar sus antecedentes, se confirmó que tenía pendiente una orden de aprehensión por robo con violencia.

Asimismo, fue detenido Jared “N” de 19 años, señalado por un vecino de la colonia Pueblo Nuevocomo responsable del robo de un autoestéreo del interior de una camioneta. El joven fue capturado en flagrancia y posteriormente se confirmó que tenía una orden judicial por resistencia de particulares.

En otros operativos, los elementos de la Guardia de Proximidad arrestaron a Francisco “N” de 44 años, en la colonia Pueblo Nuevo, y a Armando “N” de 32 años, en La Noria Norte, ambos por faltas administrativas. Al ser revisados, se comprobó que contaban con órdenes de aprehensión por delitos contra la salud y resistencia de particulares, respectivamente.

Los cinco detenidos fueron trasladados e internados en el Centro de Reinserción Social número 1 de Apodaca, donde quedaron a disposición de los jueces de control que los requerían.