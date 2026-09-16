Detienen a cinco con más de 300 dosis de droga en Escobedo

Los cinco detenidos y los indicios asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que será el encargado de continuar con las investigaciones

Un total de cinco personas, entre ellas una mujer, fueron detenidas por policías de Escobedo durante distintos operativos contra el narcomenudeo, en los que fueron aseguradas más de 300 dosis de sustancias con características similares a cocaína y cristal.

Las acciones forman parte del Operativo Seguridad y Orden (SEYO) y fueron apoyadas por las estrategias PROXPOL, Inteligencia Criminal y Táctica de Operación Policial (TOP).

Detienen a dos hombres en Palmiras Residencial

Uno de los primeros hechos ocurrió en Palmiras Residencial, donde agentes municipales detuvieron a Jasiel Francisco “N”, de 29 años, y Francisco Israel “N”, de 38, luego de que presuntamente fueran sorprendidos consumiendo sustancias ilícitas en la vía pública.

Durante la inspección, los policías localizaron diversos envoltorios con sustancias granuladas y cristalinas con características similares a cocaína y cristal, además de pipas de vidrio y encendedores.

Aseguran envoltorios durante operativo en Los Agaves

En otro operativo, realizado en la colonia Los Agaves, elementos de Inteligencia Criminal de PROXPOL detuvieron a Elías “N”.

De acuerdo con la autoridad, el hombre inicialmente fue detenido por una falta administrativa, pero durante la revisión le fueron encontrados decenas de envoltorios que contenían una sustancia con características similares a la cocaína, por lo que quedó a disposición de las autoridades por su presunta participación en un delito contra la salud.

Riña deriva en otras dos detenciones en Escobedo

Mientras tanto, en la colonia Centro, elementos de TOP intervinieron en una riña, donde detuvieron a Jonathan “N” y Reyna “N”.

Al realizarles una inspección, los agentes les localizaron más de 300 dosis de sustancias con características similares a cocaína y cristal. La autoridad señaló que ambos son presuntos integrantes de un grupo de la delincuencia organizada.

Los cinco detenidos y los indicios asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que será el encargado de continuar con las investigaciones y determinar la situación jurídica de los involucrados.

Con estos operativos, las autoridades municipales señalaron que mantienen las acciones de inteligencia, prevención y vigilancia para combatir el narcomenudeo y reforzar la seguridad en las colonias de Escobedo.

Con información de Marisol Gómez......