Detienen a cinco con armas y drogas en Santa Catarina

El grupo de coordinación metropolitana detuvo a dos presuntos generadores de violencia y a tres de sus cómplices durante operativos simultáneos realizados en el municipio de Santa Catarina.

La primera detención ocurrió en la colonia San Gilberto, sobre la calle del mismo nombre, donde fue capturado Azael “N”, de 18 años.

Posteriormente, en la colonia Las Sombrillas, se logró la aprehensión de Jesús “N”, de 31 años; Luis “N”, de 29; Sonia “N”, de 30; y Karina “N”, de 27 años, quienes momentos antes habían sido vistos peleando en el cruce de las calles Cañón del Jardín y Fraccionamiento Cañón Huasteco.

A los cinco detenidos se les aseguraron 167 envoltorios con cristal, 115 bolsas con marihuana y 26 cartuchos, además de dos armas de fuego.

Azael “N” y Jesús “N” ya eran investigados por su presunta participación como generadores de violencia dentro de un grupo delictivo con presencia nacional.

Las cinco personas fueron detenidas y puestas a disposición del Ministerio Público.