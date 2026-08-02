Detienen a cinco con armas y droga al sur de Monterrey

El presunto criminal se encontraba junto con un grupo de personas, y en cuanto los elementos policiacos se acercaron todos intentaron darse a la fuga corriendo

Con horas de diferencia, delincuentes que eran buscados fueron detenidos en posesión de armas y droga en la colonia Ancón del Huajuco, al sur de Monterrey.

Los arrestos se efectuaron por personal de Fuerza Civil en coordinación con la Agencia Estatal de Investigaciones.

Detienen a objetivo prioritario

Fue frente a un domicilio en la avenida Félix Gonzalez Salinas donde las autoridades detectaron al primer sospechoso tras labores de inteligencia.

Se trata de Oliver “N” de 30 años de edad, quien era un objetivo prioritario.

El presunto criminal se encontraba junto con un grupo de personas, y en cuanto los elementos policiacos se acercaron todos intentaron darse a la fuga corriendo.

El investigado fue alcanzado y se le aseguraron cuatro cargadores de arma de fuego abastecidos, así como teléfonos celulares.

Capturan a cuatro generadores de violencia

Más tarde, en la misma colonia y avenida, se arrestó a dos hombres y dos mujeres que eran identificados como generadores de violencia en la zona sur de la metrópoli.

Ellos llevaban más de 100 envoltorios con marihuana y cristal, además de dinero en efectivo.

Trascendió que eran José de 31 años; Kevin de 26; Melani de 22; y Karina de 26.

En ambas capturas los presuntos delincuentes quedaron a disposición de Ministerio Público.