Detienen a chófer tras pelear con conductor en Monterrey

Luego de una riña por un incidente vial, un hombre fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey, al presuntamente lesionar al chofer de una camioneta, en la colonia Cumbres Las Palmas Residencial, al norponiente de la ciudad.

Los hechos se registraron a las 09:30 horas en Pedro Infante y Paseo de los Leones, donde fue capturado José Antonio M., de 44 años de edad.

Elementos de la Policía de Monterrey realizaban un recorrido de prevención y vigilancia, cuando personal del C4 les reportó a personas alterando el orden en dicho crucero.

De inmediato llegaron los oficiales, quienes observaron a dos hombres peleando, pero uno de ellos presentaba manchas de sangre en la cabeza.

La víctima de 37 años de edad, mencionó que iba manejando una camioneta Ram 4 x 4, color blanco, ya que se dirigía hacia su trabajo, cuando de pronto recibió un cerrón por parte de un camión de la Ruta 40, económico 43.

Ambos se bajaron a discutir, pero el presunto comenzó a golpear al conductor de la camioneta, causándole algunas heridas en la oreja derecha y golpes en la cabeza.

Mientras los policías detenían al agresor, el lesionado fue llevado en una ambulancia al Hospital Universitario, donde fue atendido.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público.