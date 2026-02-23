Detienen a chofer por agredir a policía de Monterrey

Un hombre fue detenido por elementos tras presuntamente agredir a un oficial al resistirse a su arresto, en hechos registrados en la colonia Acero

Un hombre fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey tras presuntamente agredir a un oficial al resistirse a su arresto, en hechos registrados en la colonia Acero. Además, es investigado por cobrar de manera excesiva como chofer de plataforma.

La captura de Pedro H., de 33 años, ocurrió alrededor de las 13:35 horas en el cruce de las avenidas Madero y Pablo A. de la Garza, al oriente de la ciudad.

Usuario denunció cobro excesivo

De acuerdo con el reporte oficial, los policías realizaban un recorrido de prevención y vigilancia cuando observaron a un hombre que les hacía señas solicitando apoyo.

Al entrevistarse con la víctima, de 34 años, este señaló al conductor como quien intentó cobrarle de más por un viaje.

El afectado relató que llegó al Aeropuerto Internacional de Monterrey y solicitó un servicio de la plataforma DiDi, cuyo conductor le indicó que el traslado al Parque Fundidora costaría 267 pesos.

Sin embargo, al arribar al destino, el chofer presuntamente le exigió de forma agresiva el pago de 800 pesos, lo que provocó una discusión entre ambos.

Presunto recibió a golpes a oficiales

Cuando los oficiales se aproximaron al vehículo Nissan Versa Drive blanco, con placas TFF-540-A, el conductor presuntamente reaccionó de manera violenta y los recibió a golpes, por lo que fue sometido y detenido.

Contaba con antecedente similar

Autoridades señalaron que el hombre también fue acusado el 2 de julio del año pasado por cobrar de forma excesiva a un adulto mayor en la colonia Fierro, cuando laboraba como chofer de la plataforma Uber.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey y puesto a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica.