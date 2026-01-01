Detienen a chofer en camioneta con reporte de robo en Monterrey

Por: Marcial Pasarón 31 Diciembre 2025, 07:51 Compartir

El conductor fue interceptaron en Tierra y Libertad, informándole que la camioneta tiene reporte de robo del pasado 26 de noviembre, en la colonia Carmen Romano

Cuando viajaba a bordo de una camioneta robada, un hombre fue detenido por efectivos de la Policía de Monterrey. La detención de Miguel Ángel, de 42 años, se llevó a cabo cuando una cámara de seguridad captó cuando la camioneta se desplazaba sobre la avenida Bernardo Reyes. Varias unidades fueron enviadas hasta este sitio e interceptaron al inculpado sobre la avenida Almazán y Dos de Octubre en la colonia Tierra y libertad. Se dio a conocer que la camioneta fue robada el pasado 26 de noviembre del presente año en la colonia Carmen Romano en San Nicolás.