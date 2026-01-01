Detienen a chofer en camioneta con reporte de robo en Monterrey

Cuando viajaba a bordo de una camioneta robada, un hombre fue detenido por efectivos de la Policía de Monterrey.
La detención de Miguel Ángel, de 42 años, se llevó a cabo cuando una cámara de seguridad captó cuando la camioneta se desplazaba sobre la avenida Bernardo Reyes.
Varias unidades fueron enviadas hasta este sitio e interceptaron al inculpado sobre la avenida Almazán y Dos de Octubre en la colonia Tierra y libertad.
Se dio a conocer que la camioneta fue robada el pasado 26 de noviembre del presente año en la colonia Carmen Romano en San Nicolás.