Detienen a chofer durante cateo en La Estanzuela, Monterrrey

El operativo implementado la mañana del viernes se llevó a cabo en la calle Presidencia Municipal sur y Cabildo en la colonia Nueva Estanzuela

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Durante un cateo, elementos de la Fiscalía especializada en narcomenudeo detuvieron a un chofer de la ruta urbana número cinco y a otro sujeto en la Estanzuela.

El operativo implementado alrededor de las seis de la mañana del viernes se llevó a cabo en la calle Presidencia Municipal sur y Cabildo en la colonia Nueva Estanzuela.

Los detectives de la Fuscalía ingresaron a este sector y cerraron las calles para evitar el paso de vehículos.

Durante los hechos la zona fue rodeada y un grupo de agentes ingresó primero una vecindad.

Minutos después llegaron hasta una casa que se encuentra ubicada a 20 metros del mencionado cruce.

El domicilio es de dos plantas y está pintada en color azul.

Durante la intervención trascendió que los agentes detuvieron a un chofer de la ruta urbana número 5.

Además a otro sujeto que se encontraba en el interior de la casa, pero no se ha dado a conocer que si se localizaron dosis de droga u otros indicios.

Según las primeras investigaciones , los detectives aseguararon también una motocicleta en color verde con negro que se encontraba afuera de la casa.

Los vecinos aseguraron que en días anterior observaron pasar encontraba afuera repetidas ocasiones patrullas de la Policía Ministerial por esas calles.