Detienen a chofer de plataforma tras robar a pasajera

Al ser cuestionado por los policías, el conductor negó el robo, asegurando que la pasajera olvidó sus pertenencias al bajar de la unidad

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Luego de que una joven denunció que un chofer de plataforma digital la obligó a bajar del vehículo para robarle sus pertenencias, la Policía de Monterrey detuvo al conductor y aseguró el vehículo.

De acuerdo a los primeros informes, la chica habría abordado el auto en el municipio de San Pedro.

En su denuncia a las autoridades, relató que fue obligada a descender antes de llegar a su destino y a dejar ahí sus pertenencias, entre ellas una laptop, dinero y otros artículos.

Presuntamente, el chofer pertenece a la plataforma DiDi.

El vehículo asegurado es un Ibiza, color oscuro, con placas de circulación TEJ 233C.

Tras la denuncia, las autoridades policiacas rastrearon el vehículo y fue localizado afuera de los condominios Constitución, junto con el presunto responsable.

Ahí, la usuaria reconoció al conductor y al auto.

Trascendió que, al ser cuestionado por los policías, el conductor negó el robo, asegurando que la joven olvidó sus pertenencias al bajar.

El chofer sostuvo que cuando se percató del olvido de la pasajera, de inmediato avisó a su plataforma, para que la ubicaran.

La Policía detuvo al conductor para ponerlo a disposición del Ministerio Público.

Los elementos resguardan el vehículo, en la lateral de la avenida Constitución.