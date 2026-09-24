Detienen a chofer de la Ruta 225 por presunta agresión a pasajero

La unidad de transporte fue asegurada, mientras que los pasajeros tuvieron que esperar otro camión para continuar con su recorrido

Un chofer de transporte urbano fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey, luego de ser señalado por presuntamente agredir a un pasajero de 68 años, quien habría tenido un problema con el pago de su pasaje debido a que su tarjeta no contaba con saldo suficiente.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 16:30 horas en el cruce de las calles Cuauhtémoc y Ruperto Martínez, en el Centro de Monterrey, donde oficiales realizaban labores de vigilancia como parte del Operativo Transporte Seguro.

De acuerdo con el reporte policial, los agentes fueron abordados por un hombre que solicitó ayuda y posteriormente señaló al conductor de la Ruta 225 Huinalá como el presunto responsable de la agresión.

Problema con el pago habría provocado la agresión

El pasajero relató que abordó el camión y pasó su tarjeta por el lector para efectuar el pago, pero ésta no tenía saldo suficiente. Ante ello, el conductor presuntamente se molestó, le pidió que descendiera de la unidad y arrojó sus pertenencias al pavimento.

Cuando el usuario bajó para recoger sus objetos, el chofer habría descendido también y presuntamente le propinó un cabezazo en la nariz, provocándole sangrado y una pérdida momentánea del conocimiento.

Policías detienen al conductor de la Ruta 225

Los policías auxiliaron al afectado y, tras el señalamiento directo, detuvieron al conductor, identificado como Rubén Omar “N”, de 46 años. La unidad de transporte fue asegurada, mientras que los pasajeros tuvieron que esperar otro camión para continuar con su recorrido.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey y posteriormente quedó a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica y las responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos.

Operativo busca reforzar seguridad en el transporte

La corporación municipal informó que estas acciones forman parte de la estrategia Escudo y del Operativo Transporte Seguro, implementados para reforzar la vigilancia en el transporte público y prevenir delitos.

Con información de Marisol Gómez...