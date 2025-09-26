Info 7 Logo
VIE 14 FEB
30°

Nuevo León

Detienen a chino por abuso sexual en Monterrey

Por: Jared Villarreal

25 Septiembre 2025, 16:23

Compartir

Una joven de 19 años denunció a su jefe por tocamientos y besarla a la fuerza dentro del local “Ni-Hao”, en un supermercado de Alejandro de Rodas

Detienen a chino por abuso sexual en Monterrey

Elementos de la Policía de Monterrey detuvieron a un hombre de origen asiático acusado de presunto abuso sexual contra una empleada en un negocio de la colonia Cumbres Octavo Sector.

El hecho se registró la tarde del martes en el local “Ni-Hao”, el cual se encuentra dentro de un supermercado ubicado en Alejandro de Rodas y Paseo de las Estrellas, donde la víctima, de 19 años, señaló a su jefe por haberla tomado de la mano, realizarle tocamientos y besarla a la fuerza.

WhatsApp Image 2025-09-25 at 3.51.20 PM (1).jpeg

El detenido, identificado como Qianshan “N”, de 55 años, fue asegurado al exterior del establecimiento y trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público.

WhatsApp Image 2025-09-25 at 3.51.21 PM.jpeg

Comentarios