Detienen a chino por abuso sexual en Monterrey

Una joven de 19 años denunció a su jefe por tocamientos y besarla a la fuerza dentro del local “Ni-Hao”, en un supermercado de Alejandro de Rodas

Elementos de la Policía de Monterrey detuvieron a un hombre de origen asiático acusado de presunto abuso sexual contra una empleada en un negocio de la colonia Cumbres Octavo Sector.

El hecho se registró la tarde del martes en el local “Ni-Hao”, el cual se encuentra dentro de un supermercado ubicado en Alejandro de Rodas y Paseo de las Estrellas, donde la víctima, de 19 años, señaló a su jefe por haberla tomado de la mano, realizarle tocamientos y besarla a la fuerza.

El detenido, identificado como Qianshan “N”, de 55 años, fue asegurado al exterior del establecimiento y trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público.