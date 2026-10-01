Detienen a Bayron 'N' acusado de agredir sexualmente a una menor

Un hombre de 26 años, fue detenido mediante una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en los delitos de violación, acoso y hostigamiento sexual.

Una adolescente de 16 años habría sido amenazada con perder su empleo y posteriormente agredida sexualmente por su propio jefe, de acuerdo con una investigación de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

Los hechos ocurrieron en marzo de 2026, cuando la menor trabajaba en un negocio de comida y, según la indagatoria, Bayron “N” comenzó a ejercer conductas de acoso y hostigamiento en su contra.

El día de la agresión, el hombre presuntamente le advirtió que sería despedida si no lo acompañaba. Bajo esta amenaza, la habría trasladado hasta un motel, donde la agredió.

Tras lo ocurrido, el acusado habría reiterado las amenazas para evitar que la adolescente denunciara los hechos.

Como resultado de las investigaciones, detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones cumplimentaron una orden de aprehensión contra Bayron “N”, de 26 años, a quien localizaron en la vía pública, en calles de la colonia Valle de Santa Lucía, en Monterrey.

El detenido fue internado en un Centro de Reinserción Social Estatal y quedó a disposición de un juez de Control y de Juicio Oral Penal, quien determinará su situación jurídica.