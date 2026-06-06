Detienen a acusado de estrangular a hombre en San Nicolás

Detienen en San Nicolás a hombre acusado de participar en el homicidio de un conocido tras una disputa por una bicicleta.

Un hombre de 42 años fue detenido por agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones al ser señalado por su presunta participación en un homicidio ocurrido hace casi cinco años en el municipio de San Nicolás de los Garza.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que el pasado 3 de junio de 2026 fue cumplimentada una orden de aprehensión en contra de Edgar “N”, quien es investigado por el delito de homicidio calificado.

La captura se llevó a cabo en la vía pública, en calles de la colonia Las Puentes, en San Nicolás, y posteriormente el detenido fue internado en un Centro de Reinserción Social Estatal, donde quedó a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos que se le atribuyen ocurrieron el 15 de septiembre de 2021 en un domicilio ubicado sobre la calle Lago de Texcoco, en la colonia Tacuba del mismo municipio.

La víctima fue identificada como José, de 53 años de edad, quien se encontraba dentro de su vivienda cuando presuntamente arribaron Edgar “N” y otro hombre para reclamarle por una bicicleta que, según señalaron, era de su propiedad y había sido dejada en ese domicilio.

Según la indagatoria, ambos sujetos comenzaron a golpear a la víctima luego de que ésta saliera de la vivienda. Tras someterlo y dejarlo tirado dentro del inmueble, los presuntos agresores se retiraron del lugar.

Minutos después, autoridades que atendieron el reporte arribaron al domicilio y encontraron al hombre inconsciente. Al ser revisado, se confirmó que ya no contaba con signos vitales.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde los estudios periciales determinaron que la causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento.

La Fiscalía Especializada en Homicidios y Lesiones Graves señaló que la orden de aprehensión fue ejecutada por detectives adscritos a la Subdirección de Investigación de Homicidios, quienes continúan con las investigaciones relacionadas con el caso.