Detienen a 8 personas en García tras diversos operativos

Las acciones incluyeron recorridos de vigilancia preventiva, atención a reportes ciudadanos y operativos de reacción inmediata.

El Gobierno Municipal de García informó sobre los resultados de los operativos de seguridad e inteligencia realizados los días 19 y 20 de enero de 2026, acciones que forman parte de la estrategia integral Escudo García, enfocada en reforzar la prevención del delito, preservar el orden público y proteger la tranquilidad de las familias del municipio.

Resultados de los operativos Escudo García

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, las acciones incluyeron recorridos de vigilancia preventiva, atención a reportes ciudadanos y operativos de reacción inmediata. Como resultado, se logró la detención de ocho personas presuntamente vinculadas con distintos hechos delictivos, principalmente en las colonias Valle de Lincoln y Benito Juárez.

Detenciones en Valle de Lincoln

En la colonia Valle de Lincoln, elementos de la Policía Municipal detectaron a tres hombres alterando el orden público. Tras una inspección preventiva, se les aseguraron dosis de droga, por lo que fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público por su probable participación en delitos contra la salud.

Los detenidos fueron identificados como Pedro N., Brandon N. y Elmer N., quedando el caso en manos de la autoridad correspondiente para el seguimiento legal.

Movimientos policiacos en la colonia Benito Juárez

En otro operativo, derivado de un reporte ciudadano por presunto narcomenudeo, policías municipales detuvieron a Brayan N. y Luis N. en la colonia Benito Juárez. Durante la intervención se les aseguraron dosis de droga, básculas, grameras, dinero en efectivo y un arma de fuego, por lo que fueron puestos a disposición de la autoridad para continuar con las investigaciones.

Asimismo, en la misma colonia, se realizó la detención en flagrancia de José N., presunto responsable del delito de robo con violencia. En esta acción se logró el aseguramiento y recuperación de una bicicleta, la cual fue entregada a la autoridad ministerial como parte de las diligencias correspondientes.

Otras detenciones y cumplimiento de orden judicial

Durante patrullajes de prevención y vigilancia, fue detenida María N., presunta responsable del delito de amenazas, tras un incidente registrado en una intervención preventiva. La persona fue puesta a disposición del Ministerio Público conforme a los protocolos establecidos.

Finalmente, el 20 de enero de 2026, se informó sobre el cumplimiento de una orden de aprehensión contra Abraham N., por su presunta responsabilidad en el delito de robo calificado. Esta acción se llevó a cabo en coordinación con la Agencia Estatal de Investigaciones, fortaleciendo el trabajo interinstitucional en materia de seguridad y justicia.

Como resultado de los operativos, se logró el aseguramiento de drogas, básculas grameras, dinero en efectivo, un arma de fuego y la recuperación de un objeto robado, acciones que, de acuerdo con la autoridad municipal, contribuyen a debilitar conductas delictivas y reforzar la presencia policial en zonas prioritarias.

El Gobierno Municipal de García reiteró que todas las personas detenidas se presumen inocentes mientras no se determine su responsabilidad mediante resolución judicial, y reafirmó su compromiso de continuar fortaleciendo las estrategias de seguridad, prevención y coordinación interinstitucional.