Detienen a 579 personas durante operativos de seguridad en NL

Gerardo Escamilla, titular de Fuerza Civil, aseguró que el trabajo en equipo con autoridades municipales y federales permitió la disminución en homicidios

Durante el mes de julio se logró la detención de 579 personas, informó el secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, Gerardo Escamilla Vargas.

En la rueda de prensa de Nuevo León Informa, el funcionario aseguró que el trabajo en equipo con autoridades municipales y federales permitió la disminución en las cifras de homicidios y destacó que el mes de julio ha sido el mejor de los últimos nueve años en combate a materia delictiva.

Escamilla Vargas señaló que gracias a la coordinación entre el Operativo Muralla y la Coordinación Metropolitana detuvieron a 579 personas, aseguraron 116 armas, decomisaron 121 vehículos, de los que siete contaban con blindaje artesanal.

También durante este periodo se activó seis veces la Operación Muralla en la zona rural.

De enero a julio del 2025, en Nuevo León se registraron 471 homicidios, lo que significa cifras por debajo de la media nacional en índices delictivos alcanzando un 51 % menos respecto al año 2024.

Los municipios que registraron cifras a la baja en materia de homicidios fueron Pesqueria, Juárez, Apodaca, Guadalupe, García, Zuazua, Ciénega de Flores, Salinas Victoria, Galeana y Montemorelos.

Escamilla Vargas reiteró que el municipio de San Pedro sigue encabezando la lista como el más seguro del pais; en tanto Monterrey, Apodaca, Guadalupe, Escobedo, San Nicolás y Santa Catarina se encuentran entre los ayuntamientos seguros de México, según las encuestas del INEGI.