Detienen a 3 tras persecución; se atrincheran en La Estrella

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de los tres detenidos, aunque se ha reportado que fueron detenidos por diversos cargos

Una fuerte movilización policiaca se registró en la colonia Estrella, en Monterrey, luego de que elementos de la Policía de Monterrey detectaran un vehículo que presuntamente estaría relacionado con diversos robos cometidos en la zona sur de la ciudad.

De acuerdo con las primeras investigaciones, cámaras de videovigilancia del C4 regiomontano ubicaron un automóvil Chevrolet en color blanco, por lo que se alertó a los oficiales que se encontraban cerca del sector para iniciar su búsqueda.

Al localizar la unidad, los policías le marcaron el alto; sin embargo, el conductor hizo caso omiso y comenzó una persecución por calles de la colonia. La movilización terminó sobre la calle José Mariano Salas, donde los tres tripulantes descendieron del vehículo y corrieron hacia un domicilio.

Los sospechosos ingresaron por la fuerza a la vivienda, donde se encontraba una mujer de la tercera edad, y presuntamente la utilizaron para intentar evitar su detención, permaneciendo atrincherados dentro del inmueble.

Ante esta situación, los elementos policiacos implementaron un operativo para controlar la situación y lograr la detención de los tres hombres, sin que hasta el momento se haya informado que la mujer resultara lesionada.

Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, mientras que el vehículo señalado quedó bajo resguardo para continuar con las investigaciones y determinar su posible relación con los robos registrados en el sur de Monterrey.

Al sitio también se esperaba el arribo de agentes ministeriales y personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, quienes realizarían las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de los tres detenidos, aunque se ha reportado que fueron detenidos por diversos cargos como resistencia al arresto y privación de libertad derivados de este operativo, además de ser investigados por los robos ocurridos en la zona sur de Monterrey.