Detienen a 24 personas en García luego de operativos

En un despliegue de operativos permanentes de vigilancia e inteligencia, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de García logró la detención de 24 personas presuntamente vinculadas con delitos contra la salud, además de atender reportes de robo y faltas administrativas en diversos sectores del municipio.

Estas acciones forman parte de la Estrategia Escudo García, coordinada por el Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Manuel Guerra, con el objetivo de fortalecer la presencia policial y retirar sustancias ilícitas de las calles.

Importante decomiso de narcóticos y vehículos

Durante las intervenciones, los elementos de seguridad lograron asegurar una cantidad considerable de estupefacientes y equipo relacionado con actividades delictivas:

Sustancias aseguradas:

Más de 400 dosis de una sustancia sólida con características del "cristal". 60 dosis y 4 kilogramos adicionales de marihuana a granel. 28 dosis de cocaína y 7 dosis de piedra.



Bienes incautados:

7 vehículos terrestres. 1 réplica de arma de fuego. Indicios diversos vinculados a hechos ilícitos.



Detenidos puestos a disposición

La lista de los 24 detenidos por delitos contra la salud incluye a sujetos con alias identificados en la zona, entre ellos: César N., alias “El Pánico”; Diego N., alias “Lechuga”; Flavio N., alias “Jr”; y Josué N., alias “Apartado”, entre otros.

Todos los involucrados, junto con el material asegurado, fueron puestos a disposición del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica conforme a la ley. Cabe destacar que, paralelamente, se realizaron arrestos por robos y faltas administrativas menores, reportándose saldo blanco en cuanto a incidentes mayores durante las capturas.